إيوبي يُكذب ذا صن: لا أعرف لماذا تستمتعون بتحريف الكلمات.. أخبار زائفة

الأحد، 21 يوليه 2019 - 17:01

كتب : FilGoal

أيوبي - أرسنال

كذّب أليكس إيوبي جناح أرسنال ومنتخب نيجيريا، صحيفة ذا صن التي نقلت تصريحات على لسان اللاعب "ليست صحيحة".

صحيفة ذا صن نشرت في وقت سابق تصريحات على لسان إيوبي يشير من خلالها إلى "إذا تعاقد أرسنال مع زاها، سأرحل".

قبل أن ينفي اللاعب تلك التصريحات تماما.

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ونشر إيوبي عبر حسابه الشخصي على (تويتر) صورة لخبر صحيفة ذا صن، وعلق "أخبار مزيفة".

وأضاف "لا أعلم لماذا تستمتع الصحف بتحريف وتزيف الكلمات".

وواصل "أنا أتمنى أن نتعاقد مع لاعبين من طراز عال في أرسنال من أجل الفريق".

وأتم "أتطلع للغاية للموسم الجديد".

إيوبي صاحب الـ 23 عاما يمتد عقده مع أرسنال حتى 2022.

وشارك إيوبي الموسم الماضي في 51 مباراة ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 9.

وظهر إيوبي مع منتخب بلاده نيجيريا في بطولة أمم إفريقيا 2019، وحصدت المركز الثالث.

وسجل إيوبي مرة في 7 مباريات له في أمم إفريقيا في مصر 2019.

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