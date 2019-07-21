إيوبي يُكذب ذا صن: لا أعرف لماذا تستمتعون بتحريف الكلمات.. أخبار زائفة

كذّب أليكس إيوبي جناح أرسنال ومنتخب نيجيريا، صحيفة ذا صن التي نقلت تصريحات على لسان اللاعب "ليست صحيحة".

صحيفة ذا صن نشرت في وقت سابق تصريحات على لسان إيوبي يشير من خلالها إلى "إذا تعاقد أرسنال مع زاها، سأرحل".

قبل أن ينفي اللاعب تلك التصريحات تماما.

ونشر إيوبي عبر حسابه الشخصي على (تويتر) صورة لخبر صحيفة ذا صن، وعلق "أخبار مزيفة".

وأضاف "لا أعلم لماذا تستمتع الصحف بتحريف وتزيف الكلمات".

وواصل "أنا أتمنى أن نتعاقد مع لاعبين من طراز عال في أرسنال من أجل الفريق".

وأتم "أتطلع للغاية للموسم الجديد".

Fake News & Click Bait! I Don’t know Why Some Newspapers Enjoy Twisting Words 🤷🏽‍♂️🙄. I Hope We Sign World Class Players @Arsenal And Progress As A Team 🙏🏽. I’m Looking Forward To The New Season. Happy Sunday 😊. pic.twitter.com/xcadu8t2kC — Alexander Iwobi (@alexiwobi) July 21, 2019

إيوبي صاحب الـ 23 عاما يمتد عقده مع أرسنال حتى 2022.

وشارك إيوبي الموسم الماضي في 51 مباراة ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 9.

وظهر إيوبي مع منتخب بلاده نيجيريا في بطولة أمم إفريقيا 2019، وحصدت المركز الثالث.

وسجل إيوبي مرة في 7 مباريات له في أمم إفريقيا في مصر 2019.

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