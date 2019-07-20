أس: بعد 15 عاما في أوروبا.. فيليبي لويس يعود إلى البرازيل

سنوات من المجد والألقاب قضاها فيليبي لويس في صفوف أتليتكو مدريد، وقد حانت النهاية.

فيليبي لويس النادي : أتليتكو مدريد

صحيفة "أس" الإسبانية ذكرت أن الظهير الدولي البرازيلي وافق على عرض للالتحاق بصفوف فلامينجو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عقد لويس مع أتليتكو انتهى بنهاية الموسم الماضي، وبات حرا للانتقال إلى أي فريق، واختياره وقع على فلامينجو وفقا للصحيفة المدريدية.

لويس (33 عاما) سينتقل إلى فلامينجو بعقد يمتد لعامين ونصف، وسيظهر غدا الأحد في مؤتمر صحفي بملعب واندا متروبوليتانو لتوديع أسرة أتليتكو مدريد.

المفاوضات مع فلامينجو بدأت في شهر مايو الماضي، لكن اللاعب طلب حينها مزيدا من الوقت للتفكير في الخطوة.

ليكون هذا الانتقال نهاية عقد ونصف قضاهم لويس في الملاعب الأوروبية.

اللاعب المتوج بكوبا أمريكا 2019 مؤخرا مع البرازيل، لعب سابقا في ريال مدريد (ب) وديبورتيفو لاكورونيا، قبل أن ينتقل إلى أتليتكو مدريد عام 2010 ويستمر معه حتى نهاية 2018\2019، باستثناء موسم 2014\2015 الذي قضاه في صفوف تشيلسي.

لويس خاض 333 مباراة بقميص أتليتكو مدريد، سجل معه 12 هدفا، وصنع 30 هدفا، وكان ركيزة أساسية في فريق دييجو سيميوني الذي فاز بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والدوري الأوروبي وكأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي، ولعب نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

فريق فلامينجو يدربه البرتغالي جورجي جيسوس، ويلعب في صفوفه دييجو ريباس لاعب أتليتكو الأسبق، ودييجو ألفيش حارس مرمى فالنسيا السابق.

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