توخيل يكشف موعد عودة نيمار لـ باريس سان جيرمان

السبت، 20 يوليه 2019 - 22:58

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان

كشف توماس توخيل المدير الفني لـ باريس سان جيرمان، عن موعد التحاق لاعبه نيمار جونيور بالتدريبات الجماعية للفريق.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وصرّح توخيل: "سيبدأ نيمار التدرب معنا غدا، وسيلعب أمام إنتر ميلان يوم 27 يوليو".

وأضاف في حديثه خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة نورنبرج الودية: "خضع لبعض الفحوصات في بداية الأسبوع الماضي، وكان مخططا أن يحظى بأسبوع واحد حتى يستعيد لياقته البدنية".

أخبار متعلقة

تقرير أرجنتيني: ميسي يقدم اعتذارا لاتحاد أمريكا الجنوبية خبر في الجول - المصري يفاوض فيتا كلوب للحصول على ظهير الكونغو الديموقراطية ديلي ميل: أرسنال تواصل مع يوفنتوس من أجل ضم مهاجمه فابريجاس: هازارد خُلق ليلعب في ريال مدريد.. أسلوب برشلونة لا يناسبه

وأكمل: "بالطبع أريد استمرار نيمار، أي مدرب يمتلك نيمار في قائمته سيتمنى استمراره، إنه لاعبنا".

وأتم: "أنا هادئ، لا أقوى بأي خطط لأن في سوق الانتقالات يمكن أن يحدث أي شيء، لكنه لاعبنا".

باريس سان جيرمان خاض ثاني مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد، وتعادل مع مضيفه نورنبرج بنتيجة 1-1.

وكان انضمام نيمار لمعسكر باريس سان جيرمان قد تأخر عن الموعد المحدد، بسبب تواجد اللاعب في بلاده البرازيل للظهور في بطولة خماسية نُظمَت داخل مؤسسته الخيرية.

اقرأ أيضا:

خبر في الجول - عماد السيد يرحل عن الزمالك بعد القمة

لاسارتي: الشحات سيكون الورقة الرابحة لـ الأهلي في الموسم الجديد

تقرير: الإصابة تهدد حجازي بالغياب عن بداية موسم وست بروميتش

لوكا يوفيتش.. مرحبا مدريد

مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: إمام عاشور حصل على مقدم تعاقد من الزمالك.. وحسم الصفقة خلال أيام

نيمار باريس سان جيرمان

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات الأحد 21 يوليو 2019 والقنوات الناقلة.. عودة الدوري المصري 2 ساعة | الدوري المصري
فان دايك يتحدث عن الكرة الذهبية وأهداف الموسم الجديد مع ليفربول 3 ساعة | أوروبا
عودة الحياة للدوري المصري بمواجهة مرتقبة بين الجونة والزمالك 3 ساعة | مصر
أس: بعد 15 عاما في أوروبا.. فيليبي لويس يعود إلى البرازيل 3 ساعة | أوروبا
هازارد: انتقلت إلى تشيلسي طفلا وبت ناضجا الآن 3 ساعة | أوروبا
الأهلي يعزي التوأمين حسن في وفاة شقيقهما 3 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بالفيديو – بلماضي: المصريون شجعونا في النهائي؟ سأذهب إلى طبيب عيون لأنني لم أر ذلك 2 الإسماعيلي لـ في الجول: بامبو ومتولي ودونجا لن يشاركوا أمام الزمالك 3 خبر في الجول – أشرف صبحي يستطلع رأي حسن شحاتة لتدريب المنتخب.. وأمر واحد يُعطل كل شيء 4 حوار في الجول (1) – هاني رمزي يفتح النار ويوضح كواليس اختيارات أجيري وتغير الخطة

قد ينال إعجابك