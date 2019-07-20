توخيل يكشف موعد عودة نيمار لـ باريس سان جيرمان

كشف توماس توخيل المدير الفني لـ باريس سان جيرمان، عن موعد التحاق لاعبه نيمار جونيور بالتدريبات الجماعية للفريق.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وصرّح توخيل: "سيبدأ نيمار التدرب معنا غدا، وسيلعب أمام إنتر ميلان يوم 27 يوليو".

وأضاف في حديثه خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة نورنبرج الودية: "خضع لبعض الفحوصات في بداية الأسبوع الماضي، وكان مخططا أن يحظى بأسبوع واحد حتى يستعيد لياقته البدنية".

وأكمل: "بالطبع أريد استمرار نيمار، أي مدرب يمتلك نيمار في قائمته سيتمنى استمراره، إنه لاعبنا".

وأتم: "أنا هادئ، لا أقوى بأي خطط لأن في سوق الانتقالات يمكن أن يحدث أي شيء، لكنه لاعبنا".

باريس سان جيرمان خاض ثاني مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد، وتعادل مع مضيفه نورنبرج بنتيجة 1-1.

وكان انضمام نيمار لمعسكر باريس سان جيرمان قد تأخر عن الموعد المحدد، بسبب تواجد اللاعب في بلاده البرازيل للظهور في بطولة خماسية نُظمَت داخل مؤسسته الخيرية.

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