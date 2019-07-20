زيدان يهنئ الجزائر: أخي فريد يفتخر بكم

هنّأ زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، بلده الأصلي الجزائر بعد التتويج بكأس الأمم الإفريقية 2019.

الجزائر حصدت لقبها الثاني في أمم إفريقيا، بعد انتصارها 1-0 على السنغال في المباراة النهائية على استاد القاهرة الدولي مساء الجمعة.

ولم يتأخر زيدان في تهنئة الجزائر عبر حسابه على انستجرام، إذ نشر صورة للاعبي المنتخب المتوج في غرفة خلع الملابس بعد المباراة، وعلّق عليها قائلا:

"شقيقي الأكبر فريد يشعر بالفخر الآن.

كل التهنئة لمنتخب الجزائر، هذا الانتصار للشعب أجمع، 1،2،3 تحيا الجزائر".

زيدان المولود في مارسيليا لمهاجرين جزائريين، توفي شقيقه فريد قبل أيام، مما اضطره لمغادرة معسكر ريال مدريد الإعدادي في كندا والعودة إلى بلاده اضطراريا، قبل أن يلتحق ببعثة الميرنجي مجددا.

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