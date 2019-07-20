رسميا - إنبي يضم مهاجم هايتي

أعلن نادي إنبي عن ضم جونيل ديسيري مهاجم ميربالايس الهايتي ولاعب لوري الأرميني السابق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء التعاقد مع المهاجم الدولي الهايتي بناء على طلب من علي ماهر مدرب إنبي.

ووقع ديسيري على عقد انضمامه للنادي البترولي في جلسة عقدها مع عبد الناصر محمد مدير الكرة في النادي.

وحرص الجهاز الفني لنادي إنبي على مشاهدة عدد من مقاطع الفيديو للاعب قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن ضمه.

وشارك صاحب الـ22 عاما في 14 مباراة دولية مع منتخب هاييتي سجل خلالها هدفا.

ولعب ديسيري مع منتخب هايتي في بطولة الكأس الذهبية لعام 2019 وشارك في 4 مواجهات من ضمنها نصف النهائي ضد المكسيك.

وانضم صاحب الـ22 عاما إلى فريق لوري الأرميني في صيف 2018 معارا حتى يونيو من العام الجاري.

بقميص لوري الأرميني لعب جونيل ديسيري في 30 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 17 هدفا وصنع 5 آخرين.

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