رسميا - إيجالو يعتزل دوليا بعد الفوز بالحذاء الذهبي لكأس الأمم 2019

أعلن أوديون إيجالو مهاجم منتخب نيجيريا وهداف بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 اعتزاله الدولي بعد نهاية البطولة.

وكتب صاحب الـ30 عاما عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "هذا واحد من أصعب القرارات التي اتخذتها في مسيرتي، كانت رحلة من خمس سنوات رائعة، لكن بعد نقاش مطول مع عائلتي قررت أنه قد حان الوقت بأن أعتزل دوليا".

وواصل "لقد كانت فرصة رائعة ولا تنسى بأن أخدم بلادي بكل فخر وشغف وأساهم بجزء في تطور كرتنا".

وأكمل "الذكريات ستستمر بالنسبة لي لمدة طويلة وأنا شاكر كليا لما مررت به".

وتابع "حان الوقت أن أركز على مشاركتي مع فريقي وأن أمنح اللاعبين الشباب الفرصة للتعلم والتطور".

وأردف "سأحب أن أشكر الاتحاد النيجيري والمدرب جيرنوت رور لإيمانهم المطلق بي".

واستطرد "ولزملائي كذلك للاحترافية التي يتمتعون بها وروح الفريق، من دونكم يا رفاق لما حققت الكثير مع هذا المنتخب".

وأتم "وكذلك أوجه الشكر لجماهير الكرة النيجيرية حول العالم، كنتم دائما مشجعين لنا ولاعبنا رقم 12 في كل مرة ندخل الملعب، سأشاهد وأشجع النسور من جانبكم، شكرا لكم، وداعا".

ولعب إيجالو في 34 مباراة دولية مع منتخب نيجيريا سجل خلالها 15 هدفا، وسجل خلال كأس الأمم الإفريقية ضمن 7 مواجهات لعبها 5 أهداف، منها هدف تتويج النسور بالمركز الثالث في كأس الأمم 2019 على حساب تونس.

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