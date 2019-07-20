بلماضي: النهائيات تلعب من أجل الفوز وليس لتقديم كرة جميلة.. نستحق اللقب

قال جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر إن فريقه استحق التتويج بكأس أمم إفريقيا 2019.

وتوج المنتخب الجزائري بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه عقب الانتصار على السنغال يوم الجمعة في استاد القاهرة بهدف دون رد في النهائي.

وقال بلماضي في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة: "ليست المباراة الأفضل لنا فنيا ولكن النهائيات تلعب من أجل الفوز وليس لتقديم كرة جميلة".

وشدد "إذا نظرنا إلى إجمالي البطولة فنحن نستحق اللقب وأشكر اللاعبين الذين قدموا أداء رائعا وكنا نعد للمباراة يوما بعد يوم".

وأضاف "البطولة لها مذاق خاص لأنها جاءت خارج أرضنا وكنا نعاني من مشكلات قبل انطلاقها والآن نحن على قمة إفريقيا وهذا أمر رائع".

وأكمل بلماضي "رفيق حليش ربما يكون خاض مباراته الأخيرة لتقدمه في المر وياسين إبراهيم لم يكن جاهزا للبطولة لتعرضه للإصابة".

وواصل "لكن البطولة أفرزت لاعبين شباب مثل إسماعيل بن ناصر وتوج بجائزة أفضل لاعب كذلك آدم وناس الذي سجل 3 أهداف".

وأتم "لم أقل إنني ذاهب إلى مصر للتتويج باللقب وعندما كنت أدرب في قطر 2015 قالوا لي هل ستدرب الجزائر قلت عندما أصبح مستعدا وحاولنا التأهل لكأس العالم لكننا لم نوفق".

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