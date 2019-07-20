يخضع خالد بوطيب المهاجم المغربي لنادي الزمالك إلى اختبار طبي، يتحدد عليه مدى جاهزيته للفترة المقبلة.

علم FilGoal.com أن خالد بوطيب مهاجم الزمالك، سيخضع اليوم لاختبار طبي على يد الجهاز الطبي في النادي، قبل إعلان موقف اللاعب من لقاء الجونة المقبلة.

اللاعب يعاني من إصابة في أربطة الركبة، يخضع علي إثرها لبرنامج علاجي، كما أنه لم يشارك في أي مران جماعي للفريق منذ عودته المشاركة مع المنتخب المغربي واكتفى بتدريبات الجيمانيزيوم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاحتمال الأقرب هو غياب صاحب الـ32 عاما من حسابات الفريق خلال اللقاء المقبل على الأقل.

المهاجم الدولي دخل قائمة الزمالك استعدادا لمباراة الجونة رغم عدم اكتمال شفائه، وذلك رغبة من الجهاز الفني في تجهيز اللاعب للفترة المقبلة. (طالع قائمة الزمالك من هنا)

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة مساء غد الأحد، ضمن مؤجلات بطولات الدوري المصري.

بركااااان .. احتفال عالمي وتاريخي بتتويج الجزائر في ملعب 5 جويلية pic.twitter.com/edmzG6VdZj — EL BILAD - البلاد (@El_Bilade) July 19, 2019

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