بالفيديو – بلماضي: المصريون شجعونا في النهائي؟ سأذهب إلى طبيب عيون لأنني لم أر ذلك

السبت، 20 يوليه 2019 - 01:43

كتب : عاطف شادي

الجزائر - السنغال

لم ير جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، الجماهير المصرية التي كانت تؤازر منتخب بلاده في نهائي أمم إفريقيا 2019.

منتخب الجزائر انتصر على منتخب السنغال بهدف مقابل لا شيء ليتوج بلقب أمم إفريقيا 2019 من الأراضي المصرية. (طالع التفاصيل)

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أحد الصحفيين المصريين سأل جمال بلماضي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، قائلا: "في الأمس قلت للصحفيين أن المصريين أحرار في قرار تشجيعهم للجزائر أو عدم تشجيعهم، واليوم كانوا حاضرين منذ البداية للنهاية لتشجيع الجزائر، فما رأيك؟".

ليُجيب مدرب الجزائر: "سأذهب إلى طبيب عيون عندما أعود إلى بلادي لأنني لم أر أو أسمع ذلك".

ونشرت قناة النهار الجزائرية فيديو تصريحات جمال بلماضي.

وحرصت بعض من الجماهير المصرية طوال مشوار الجزائر في البطولة على التواجد في المدرجات ورفع العلم الجزائري، وتشجيع المنتخب.

وأصبحت هذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها المنتخب الجزائري باللقب الإفريقي الذهبي بعدما توجوا به لأول مرة في أرضهم في عام 1990.

بعد المشاركة في كأس العالم وكتابة التاريخ في 1982 و1986 و2010 و2014، والفوز بالكأس الإفريقية في 1990 ها هو منتخب الجزائر يكتب تاريخا جديدا ذهبيا لنفسه ويضع النجمة الثانية على قميصه.

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