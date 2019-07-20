تقرير - سان جيرمان ويونايتد وإيفرتون تواصلوا مع يوفنتوس بشأن ماتويدي

تواصلت أندية مانشستر يونايتد وإيفرتون وباريس سان جيرمان مع يوفنتوس للاستفسار عن إمكانية ضم بلايس ماتويدي لاعب وسط الفريق خلال السوق الصيفية الجارية. وذلك حسب تقرير نقلته شبكة "سكاي سبورتس".

وقال التقرير إن يوفنتوس ليس لديه أي نية للتخلي عن خدمات الدولي الفرنسي خلال الصيف الحالي.

صاحب الـ32 عاما انضم إلى يوفنتوس قادما من باريس سان جيرمان في صيف 2017 بمبلغ 25 مليون يورو ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2020.

وضم يوفنتوس خلال الصيف الجاري الثنائي آرون رامسي من أرسنال وأدريان رابيو من باريس سان جيرمان مجانا خلال الصيف الجاري.

ويمتلك الفريق الإيطالي كل من ميراليم بيانتش وإيمري تشان ورابيو ورامسي ورودريجو بينتانكور وسامي خضيرة بجانب ماتويدي في خط الوسط.

وشارك ماتويدي خلال الموسم المنصرم في 42 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 آخرين.

طالع أيضا:

خبر في الجول – اختبار طبي يحدد جاهزية خالد بوطيب للقاء الجونة

نيمار خارج قائمة سان جيرمان التي ستواجه نورنبرج وديا

بالفيديو – بلماضي: المصريون شجعونا في النهائي؟ سأذهب إلى طبيب عيون لأنني لم أر ذلك

بلماضي: النهائيات تلعب من أجل الفوز وليس لتقديم كرة جميلة.. نستحق اللقب

منتخبات توجت بلقب أمم إفريقيا خارج ملعبها