تعرف على موعد ومعلقي نهائي أمم إفريقيا

قمة نارية ختامية منتظرة تجمع بين منتخب الجزائر ومنتخب السنغال، فأي الأصوات ستختارها لتستمتع بالمباراة؟

منتخب يواجه منتخب السنغال في التاسعة مساءً يوم الجمعة على استاد القاهرة في نهائي أمم إفريقيا 2019.

ويعلق على المباراة الجزائري حفيظ دراجي على قناة بي إن ماكس 1.

بينما يعلق المصري عصام عبده على النهائي عبر قناة تايم سبورتس الأرضية.

أما إذاعيا، فيمكنك الاستماع إلى صوت محمد الشاذلي عبر إذاعة الشباب والرياضة.

بينما يُعلق أيمن الكاشف عبر إذاعة أون سبورت أف إم.

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