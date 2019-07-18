لا ينوي نادي الإسماعيلي ضم أي حارس جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال صبري المنياوي مدير الكرة بنادي الإسماعيلي في تصريحات لـFilGoal.com: "لا صحة لوجود مفاوضات بين الإسماعيلي والهاني سليمان، أو مع أي حارس آخر".

وأضاف "نملك أربعة حراس على أعلى مستوى، هم محمد فوزي ومحمد مجدي في الفريق الأول، والثنائي كمال السيد وأيمن رجب من الشباب".

مدير الكرة أكمل "لا ننوي ضم أي حارس جديد خلال الفترة الحالية لأننا نثق تماما في حراسنا".

بعض التقارير الصحفية أشارت لاحتمالية انتقال الهاني سليمان حارس الاتحاد السكندري لنادي الإسماعيلي.

واقترب محمد عواد حارس الإسماعيلي من الرحيل عن الفريق بعدما أبلغ إدارة النادي برغبته في الرحيل.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في آخر مباريات الفريق ببطولة الدوري لموسم 2018/2019 يوم 24 يوليو الجاري.

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