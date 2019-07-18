رابع صفقة دفاعية.. أتليتكو مدريد يضم هيرموسو من إسبانيول

الخميس، 18 يوليه 2019 - 16:34

كتب : إسلام أحمد

ماريو هيرموسو أثناء تقديمه بقميص أتلتيكو مدريد

يواصل أتليتكو مدريد تعزيز صفوفه بضم المدافع ماريو هيرموسو من صفوف إسبانيول بعقد يمتد إلى 5 سنوات.

ماريو هيرموسو

النادي : أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد

اللاعب انضم مقابل 29 مليون يورو ليعوض رحيل الأوروجوياني دييجو جودين والفرنسي لوكاس هيرنانديز، كما يستطيع شغل مركز قلب الدفاع والظهير.

وأصبح الإسباني رابع مدافع ينضم لصفوف الروخيبلانكوس بعد كل من فيليبي من بورتو البرتغالي، رينان لودي من أتليتكو باراناينسي البرازيلي، كيران ترايبير من توتنام الإنجليزي.

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المدافع البالغ 24 عاما خاض خلال موسمين مع الفريق الكتالوني 59 مباراة في جميع المسابقات وسجل 4 أهداف.

وأبدى اللاعب سعادته أثناء تقديمه بملعب واندا ميتروبوليتانو قائلا: "أردت الانضمام لأتليتكو مدريد عندما سنحت لي الفرصة، أنها تجربة فريدة بالنسبة لي من أجل التطور والعودة للمدينة، أنا ممتن ولا أطيق صبرا للانتظار".

لاعب شباب ريال مدريد السابق سوف يرتدي القميص رقم 22 مع الغريم التقليدي للملكي.

وضم أتليتكو مدريد كل من جواو فيليكس وماركوس يورنتي وإيفان سابونيتش وهيكتور هيريرا ليواصل تدعيم صفوفه للموسم المقبل.

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