مدرب نيجيريا: المركز الثالث مُرضي جدا لنا.. هذا ما ينقصنا

أعرب جيرنت رور المدير الفني لمنتخب نيجيريا عن رضاه بحصد النسور الخضراء للمركز الثالث في كأس أمم إفريقيا 2019 عقب الفوز على تونس اليوم الأربعاء بهدف دون رد في ملعب السلام.

وقال رور عقب المباراة: "هزمنا منتخب تونس المصنف الثاني على إفريقيا ولم يخسرو منذ فترة كبيرة سوى أمام السنغال في الوقت الإضافي في نصف النهائي".

وواصل "أخبرت كل اللاعبين بضرورة الفوز على تونس لأن الفوز في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع أفضل من الهزيمة في النهائي حيث كان لا بد من إيجاد دوافع للاعبين للعب من أجل الانتصار خاصة بعد الإحباط الذي شعرنا به عقب الهزيمة من الجزائر".

وأضاف المدرب الألماني "هذه أول ميدالية لي في كأس الأمم ونجحت في تعويض الهزيمة مرتين من آلان جيريس مدرب تونس بعدما تزاملنا لـ10 سنوات في بوردو الفرنسي ثم أصبحنا الآن متنافسين، من الجيد أن يكون هناك في كرة القدم ذلك النوع من الصداقات".

وواصل "لعبنا بشكل جيد وأخطأنا في بعض الأوقات ولكنها أخطأء فردية ولدي العديد من اللاعبين الصغار الذين سيتحسنون أكثر لذا أشعر بالتفاؤل نحو المستقبل".

وتابع رور "فريقنا تحلى بروح كبيرة وكذلك عقل محترف فبعد الهزيمة من مدغشقر لعبنا بشكل جيد ضد الكاميرون وجنوب إفريقيا قبل الهزيمة في الثانية الأخيرة من الجزائر قبل أن نظهر رد فعل جيد اليوم ضد تونس".

وأكمل مدرب نيجيريا حديثه "قوتنا في روحنا والتزامنا الفني في الملعب وهذا يؤكد إننا لسنا فريقا سيئا ونسعى للبحث عن لاعبين في خط الوسط في الفترة المقبلة ولكن الأمر يعتمد على ما يقدمه اللعاب في ناديه فلدينا على سبيل المثال لاعبين فقط في الدوري الإنجليزي يلعبان بشكل دائم".

وأتم "علينا أن نعمل بجد لنجد لاعبين يستطيعون تعويض اللاعبين الكبار".

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