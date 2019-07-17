إيكونج أفضل لاعب في مباراة تونس ونيجيريا

الأربعاء، 17 يوليه 2019 - 23:06

كتب : عاطف شادي

وليام إيكونج - نيجيريا

حصد ويليام تروست إيكونج على جائزة رجل مباراة تونس ونيجيريا.

نيجيريا تفوقت على تونس بهدف دون رد لتحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية في أمم إفريقيا 2019.

ومنحت اللجنة الفنية للبطولة المدافع النيجيري لقب رجل المباراة بعد الأداء الذي ظهر به خلال مواجهة تونس.

وللمرة الثامنة تحصد نيجيريا الميدالية البرونزية في بطولة أمم إفريقيا.

وتلعب الجزائر مع السنغال في نهائي البطولة يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة.

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