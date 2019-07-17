كلوب يعلن موعد عودة محمد صلاح لليفربول

كشف يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول، عن موعد عودة محمد صلاح للفريق خلال الفترة المقبلة.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال كلوب في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "محمد صلاح واللاعبين البرازيليين –أليسون بيكر وروبيرتو فيرمينو- سينضمون لنا في إيفيان".

وأضاف "هذا سيعني أننا سيكون أمامنا قرابة الأسبوع قبل لقاء مانشستر سيتي –كأس الدرع الخيرية-، و12 يوما قبل لقاء نوريتش سيتي في بداية الدوري الإنجليزي، و15 يوما أو 15 على مباراة السوبر الأوروبي مع تشيلسي".

كلوب واصل "علينا أن ننتظر ونرى، ولكن الأمر الجيد أنك حين تحصل على راحة قصيرة، لا تخسر الكثير".

وأتبع "هم بحاجة إلى ثلاثة أسابيع، لذلك سمحنا بأن يحصلوا عليهم. لكنهم يتدربون حاليا بالفعل".

الألماني أكمل "كنت أفضل أن يحصلوا على أسبوع واحد، لكن ذلك لن يكون عادلا، لذلك هم لديهم ثلاثة أسابيع ثم سينضمون لفترة الإعداد".

بذلك يكون هناك لاعبا واحدا لم يتحدد موعد انضمامه للفريق بعد، وهو ساديو ماني الذي يشارك مع السنغال في نهائي أمم إفريقيا مساء الجمعة ضد الجزائر.

عن ذلك قال كلوب "يجب أن نتحدث معه بعد النهائي، وكيف يشعر".

وأتم "سيكون الأمر صعبا بالنسبة له. لقد انتهى موسمه قبل مباراتنا مع مانشستر سيتي بـ16 يوما فقط. سيكون علينا اتخاذ القرار، لكننا لم نتخذه بعد".

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