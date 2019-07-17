تقرير: ميلان يرفض عرض روما للتعاقد مع سوسو

الأربعاء، 17 يوليه 2019 - 21:55

كتب : محمد يسري

سوسو

رفضت إدارة نادي ميلان العرض المقدم من إدارة روما للتعاقد مع سوسو جناح الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سوسو

النادي : ميلان

روما
ميلان

وبحسب شبكة "كالشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن روما قدم عرضا لميلان للحصول على خدمات سوسو مقابل 10 ملايين يورو بالإضافة لجريجوري ديفريل لاعب الفريق.

إلا أن إدارة ميلان رفضت العرض وترغب في الحصول على 30 مليون يورو للاستغناء عن خدمات سوسو.

ويلعب سوسو مع ميلان منذ عام 2015 قادما من ليفربول.

وخاض سوسو 136 مباراة مع النادي اللومباردي في كل المسابقات سجل فيها 23 هدفا وصنع 31.

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