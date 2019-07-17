تقارير: إيكاردي ينتظر يوفنتوس.. وإنتر يرغب في بيعه لنابولي

يبدو وأن خلافات ماورو إيكاردي مع إدارة ناديه ستشهد فصلا جديدا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية يتعلق بشأن ناديه المقبل.

إدارة إنتر أعلنت في وقت سابق إن إيكاردي لن يكون ضمن خطط النادي في الموسم المقبل وأنها تُرحب بالاستغناء عنه. (طالع التفاصيل)

ووفقا لشبكة "ميدياست" الإيطالية فإن إيكاردي ينتظر عرضا من يوفنتوس للانتقال لصفوف السيدة العجوز.

لكن انتظار إيكاردي ليوفنتوس سيكون حتى يوم 10 أغسطس المقبل فقط، وإن لم يصله أي عروض أخرى من يوفنتوس حتى هذا التاريخ سينظر للعروض الأخرى المُقدمة له.

إلا أن إنتر لا يرغب في بيع إيكاردي إلى –منافسه المباشر- يوفنتوس وذلك بحسب شبكة "توتوميركاتوويب" الإيطالية.

ولذلك ترغب إدارة إنتر في بيع إيكاردي لـ نابولي الذي أبدى اهتمامه بالتوقيع مع المهاجم الأرجنتيني.

إدارة إنتر وبحسب التقارير تُفكر في الاستغناء عن إيكاردي لصالح نابولي مقابل 70 مليون يورو، رغم أنها طلبت 80 مليون يورو من يوفنتوس.

المهاجم الأرجنتيني البالغ 26 عاما سجل 16 هدفا في 35 مباراة بجميع المسابقات الموسم المنقضي بقميص إنتر.

ويمتد تعاقد إيكاردي مع النيراتزوري حتى صيف عام 2021.

وانضم إيكاردي إلى إنتر قادما من صفوف سامبدوريا في صيف عام 2013.

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