مران الزمالك - إسماعيل يوسف يؤازر اللاعبين قبل استئناف مباريات الدوري

حضر إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والقائم بمهام أمين الصندوق بالتواجد في مران الفريق اليوم الأربعاء المقام على ملعب النادي.

وجاء حضور عضو مجلس إدارة النادي لدعم ومساندة اللاعبين والجهاز الفني قبل استئناف مباريات الدوري ومواجهة الجونة يوم الأحد المقبل.

ويلعب الزمالك مبارياته الثلاثة المؤجلة الاسبوع المقبل أمام الجونة والإسماعيلي ويختتمها بمواجهة الأهلي.

وعقد خالد جلال المدير الفني للفريق جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، قام خلالها بشرح بعض الأمور الفنية تمهيدا لتنفيذها بالمران.

وطالب جلال اللاعبين ببذل أقصى جهد لديهم والالتزام بالتعليمات واصفا المرحلة الحالية بالحاسمة.

وتم تخصيص فقرة بدنية قوية تحت إشراف مدرب الأحمال وقام اللاعبون بتأديتها باستخدام أحزمة مطاطية للوصول إلى أعلى معدل بدني.

وحرص خالد جلال المدير الفني للفريق على الاطمئنان على أخر التطورات البدنية للاعبين.

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