كشف مصدر مسؤول داخل إدارة نادي الإسماعيلي عن موعد إعلان الصفقات الجديدة للفريق.

وأكد مصدر داخل نادي الإسماعيلي لـFilGoal.com: "إعلان الصفقات الجديد وتجديد عقود لاعبي الفريق سيكون بعد مواجهة الزمالك في الدوري".

وأضاف "كذلك سيتم الإعلان عن أسماء اللاعبين الراحلين".

وأتم تصريحاته "الإدارة تهدف إلى توفير كافة احتياجات الفريق سعيا للعودة بقوة في الموسم المقبل".

ويلعب الإسماعيلي مع الزمالك يوم الأربعاء المقبل في أخر مباراة متبقية له في الدوري المصري.

ويشارك الإسماعيلي في الموسم المقبل في البطولة العربية.

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