كشف نادي المقاولون العرب عن جديد موقف طاهر محمد طاهر جناح الفريق الشاب.

بعض التقارير الصحفية أشارت لاقتراب طاهر محمد طاهر من الانضمام لنادي الزمالك خلال الساعات المقبلة.

وقال محمد عادل المشرف العام على قطاع الكرة بنادي المقاولون العرب في تصريحات لـ FilGoal.com: "لا صحة لأي مفاوضات حسمت مع نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة بشأن طاهر محمد طاهر".

وأضاف "الحقيقة أن اللاعب لا يفكر أساسا في أي انتقال محلي، سواء إلى الأهلي أو الزمالك".

عادل أكمل "تفكير اللاعب حاليا منصب على الاحتراف الخارجي فقط".

وأتم "طاهر محمد طاهر جدد تعاقده معنا منذ أيام، واللاعب مستمر معنا إلا إذا وصله عروض احتراف خارجين مرضية له ولنا".

طاهر محمد طاهر كان يعاني من إصابة في غضروف الركبة، قبل أن يعود للملاعب خلال الفترة الأخيرة.

صاحب الـ22 عاما شارك في 19 مباراة هذا الموسم، سجل فيهم ثلاثة أهداف، وصنع 6 آخرين.

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