خاص في الجول يكشف تفاصيل حفل ختام كأس أمم إفريقيا 2019.. وسر الـ8 دقائق

الأربعاء، 17 يوليه 2019 - 19:54

كتب : عاطف شادي

حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019

حفل بسيط هكذا سيكون هو الحفل الختامي لكأس أمم إفريقيا 2019 والذي يسبق لقاء الجزائر والسنغال.

وقال مصدر في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "الحفل سيكون بسيط للغاية".

وأضاف "مدة الحفل بالكامل ستكون 8 دقائق فقط طبقا للوائح الكاف الذي ينص على أن تكون مدة الحفل قصيرة ليتاح وقت كاف للفريقين للاستعداد للقاء".

وواصل "سيتضمن الحفل أداء الفنانة دنيا سمير غانم لأغنية يتخللها بعض الاستعراضات".

وأتم المصدر "عقب نهاية الأغنية ستبدأ عمليات الإحماء للمنتخبين مباشرة".

وسوف يحضر الحفل رئيس الكاف أحمد أحمد بالإضافة لجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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