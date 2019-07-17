التشكيل - نيجيريا بالقوة الضاربة في مواجهة تونس

دفع جيرونت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا بالقوة الضاربة في خط هجوم فريقه لمواجهة تونس.

ويلعب منتخب نيجيريا ضد تونس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019.

وجاء تشكيل نيجيريا كالآتي:

المرمى: فرانسيس أوزوهو.

الدفاع: أوميريو - إيكونج - أولا أينا - جاميليو كولينز.

الوسط: بيتر إتيبو - وليفريد نديدي - أليكس إيوبي.

الهجوم: أحمد موسى – إيجالو - صامويل شوكويزي.

وخسر منتخب نيجيريا أمام الجزائر في نصف نهائي البطولة بهدفين لهدف، كذلك خسر منتخب تونس أمام السنغال.

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