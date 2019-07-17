تشكيل تونس – 4 تبديلات من جيريس أمام نيجيريا واستمرار ساسي

أعلن آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس تشكيل نسور قرطاج الذي يستعد لملاقاة نيجيريا.

ويواجه منتخب تونس منافسه نيجيريا اليوم الأربعاء في ملعب السلام في كأس أمم إفريقيا 2019 لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وخسر منتخب تونس في نصف النهائي من السنغال بهدف دون رد.

بينما خسر منتخب نيجيريا من الجزائر بهدفين لهدف.

وجاء تشكيل تونس كالتالي:

في حراسة المرمى: معز بن شريفية

في الدفاع: ياسين مرياح- أسامة الحدادي- محمد دراجير- نسيم هنيد

في الوسط: فرجاني ساسي- غيلان الشعلالي- إلياس السخيري

في الهجوم: وهبي الخزري- أنيس البدري- طه ياسين الخنيسي

اقرأ أيضا

لاسارتي يحذر برشلونة من التعاقد مع نيمار.. ويشرح كيف سيفيد جريزمان الفريق الكتالوني

الأهلي يوضح لـ في الجول موقفه من تعديلات الكاف

لوروا ينتفقد إقامة أمم إفريقيا في الصيف.. انظروا لـ صلاح

مصدر في الكاف لـ في الجول: نهائيات البطولات القارية ستلعب على ملعب محايد

حوار في الجول – مصطفى فهمي يتحدث عن كوارث لا تصدق في الكاف وموقفه من اتحاد الكرة