كرة يد - شباب مصر يواصلون العروض القوية في المونديال باكتساح نيجيريا

الأربعاء، 17 يوليه 2019 - 18:49

كتب : محمد سمير

منتخب مصر لشباب كرة اليد

واصل منتخب شباب مصر لكرة اليد تحت 21 عاما عروضه القوية بالبطولة المقامة في إسبانيا باكتساح نيجيريا.

وتغلب المنتخب المصري على نيجيريا بنتيجة 47-30 ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة العالم للشباب.

ويحافظ شباب مصر على صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، قبل مواجهتي فرنسا أمام كوريا الجنوبية، والسويد ضد أستراليا.

أخبار متعلقة

يد - رسميا.. لاعب الزمالك ينضم لوصيف بطل دوري أبطال أوروبا يد - شباب مصر يفتتحون مشوارهم في المونديال بفوز كاسح على استراليا كرة يد - الزمالك ممثل إفريقيا.. مشاركة 10 أندية ببطولة العالم في السعودية لأول مرة كرة يد - محمد جمال لـ في الجول: فضلت الأهلي على باقي العروض.. وطموحي الفوز بأكبر عدد من البطولات

ونجح أيمن خورشيد لاعب منتخب مصر في تسجيل 9 أهداف كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في المباراة.

وكان منتخب مصر قد اكتسح أستراليا في المباراة الافتتاحية بنتيجة 44-17.

وحصل عبد الرحمن طه حارس مرمى شباب مصر على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ويلعب منتخب مصر ثالث مبارياته أمام السويد ظهر بعد غد الجمعة في مواجهة قوية.

ويتأهل أول أربع منتخبات إلى الدور ثمن النهائي من بطولة العالم للشباب، وتقع مصر في مجموعة تضم نيجيريا وأستراليا والسويد وفرنسا وكوريا الجنوبية.

وحقق شباب مصر في النسخة الماضية من بطولة العالم للشباب عام 2017 المركز السابع عشر.

وسبق أن فازت مصر باللقب من قبل مرة واحدة عام 1993، والميدالية البرونزية عام 1999 والمركز الرابع ثلاث مرات أعوام 2009 و2011 و2015.

اقرأ أيضا

لاسارتي يحذر برشلونة من التعاقد مع نيمار.. ويشرح كيف سيفيد جريزمان الفريق الكتالوني

الأهلي يوضح لـ في الجول موقفه من تعديلات الكاف

لوروا ينتفقد إقامة أمم إفريقيا في الصيف.. انظروا لـ صلاح

مصدر في الكاف لـ في الجول: نهائيات البطولات القارية ستلعب على ملعب محايد

حوار في الجول – مصطفى فهمي يتحدث عن كوارث لا تصدق في الكاف وموقفه من اتحاد الكرة

كرة يد مصر مونديال الشباب

نرشح لكم

أخر الأخبار

السبت قرعة النسخة الجديدة من البطولة العربية للأندية 23 دقيقة | الوطن العربي
رسميا - إيقاف أوباما والجزار 3 مباريات وتغريمهما.. وعقوبة ضد أحمد ريان ساعة | الدوري المصري
الجونة يتعاقد مع مهاجم أجنبي ساعة | مصر
بالفيديو - تشيلسي يسقط برشلونة في أول ظهور لجريزمان 2 ساعة | أوروبا
الأهلي معلقا لـ في الجول على صورة متداولة للتعاقد مع أفشة: لا تخصنا 2 ساعة | مصر
مصدر بالإسماعيلي لـ في الجول: شيء وحيد يعطل انضمام عواد إلى الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد التعثر ضد الجونة.. رئيس الزمالك: أُحمّل المسؤولية للمنتخب.. الحكم فاسد ولن أترك نادر شوقي أبدا 2 بالفيديو – بلماضي: المصريون شجعونا في النهائي؟ سأذهب إلى طبيب عيون لأنني لم أر ذلك 3 الإسماعيلي لـ في الجول: بامبو ومتولي ودونجا لن يشاركوا أمام الزمالك 4 حوار في الجول (1) – هاني رمزي يفتح النار ويوضح كواليس اختيارات أجيري وتغير الخطة

قد ينال إعجابك