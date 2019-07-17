كرة يد - شباب مصر يواصلون العروض القوية في المونديال باكتساح نيجيريا

واصل منتخب شباب مصر لكرة اليد تحت 21 عاما عروضه القوية بالبطولة المقامة في إسبانيا باكتساح نيجيريا.

وتغلب المنتخب المصري على نيجيريا بنتيجة 47-30 ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة العالم للشباب.

ويحافظ شباب مصر على صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، قبل مواجهتي فرنسا أمام كوريا الجنوبية، والسويد ضد أستراليا.

ونجح أيمن خورشيد لاعب منتخب مصر في تسجيل 9 أهداف كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في المباراة.

وكان منتخب مصر قد اكتسح أستراليا في المباراة الافتتاحية بنتيجة 44-17.

وحصل عبد الرحمن طه حارس مرمى شباب مصر على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ويلعب منتخب مصر ثالث مبارياته أمام السويد ظهر بعد غد الجمعة في مواجهة قوية.

ويتأهل أول أربع منتخبات إلى الدور ثمن النهائي من بطولة العالم للشباب، وتقع مصر في مجموعة تضم نيجيريا وأستراليا والسويد وفرنسا وكوريا الجنوبية.

وحقق شباب مصر في النسخة الماضية من بطولة العالم للشباب عام 2017 المركز السابع عشر.

وسبق أن فازت مصر باللقب من قبل مرة واحدة عام 1993، والميدالية البرونزية عام 1999 والمركز الرابع ثلاث مرات أعوام 2009 و2011 و2015.

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