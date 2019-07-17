الصفقات الهائلة مستمرة.. رسميا – أتلتيكو مدريد يتعاقد مع تريبيير

سوق انتقالات صيفي هائل يقوم به أتلتيكو مدريد حتى الآن لتعويض من رحل من الفريق؛ بضم اسم جديد لتدعيم صفوفه. كيران تريبيير ينضم إلى الروخي البلانكوس.

وأعلن أتليتكو مدريد عن تعاقده رسميا مع كيران تريبيير ظهير أيمن توتنام مقابل 20 مليون جنيه استرليني.

ووقع تريبيير على عقود انتقاله إلى أتليتكو مدريد لمدة 3 مواسم بعد نجاح الكشف الطبي.

وسيعوض تريبيير رحيل خوانفران توريس عن الفريق الذي رحل بعد نهاية عقده.

وحتى الآن ضم أتليتكو مدريد ماركوس يورنتي من ريال مدريد وجواو فيلكس من بنفيكا وفيلبي وهيكتور هيريرا من بورتو.

ورحل عن صفوف أتليتكو مدريد كل من: أنطوان جريزمان ولوكاس هيرنانديز وفيلبي لويس ودييجو جودين ورودري ولوشيانو فييتو وجيلسون مارتينيز.

تريبيير انضم إلى توتنام قادما من بيرنلي في صيف 2015 بمبلغ 4.9 مليون يورو ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

وشارك صاحب الـ28 عاما خلال الموسم الجاري في 38 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع 5 آخرين.

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