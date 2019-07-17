رسميا – المصري يجدد عقد محمود وادي لـ3 سنوات

الأربعاء، 17 يوليه 2019 - 00:03

كتب : أيمن عيد

محمود وادي

نجح مجلس إدارة النادي المصري في تجديد عقد محمود وادي مهاجم الفريق لمدة 3 سنوات.

وسيستمر تعاقد وادي مع المصري حتى موسم 2021-2022 بعدما قام اللاعب بالتوقيع على العقود في حضور سمير حلبية رئيس النادي ومحمود الخولي نائب رئيس النادي ورئيس لجنة التعاقدات وعدنان حلبية وأحمد شملة عضوا مجلس الإدارة بالإضافة لمدير أعمال اللاعب.

وانضم محمود وادي للمصري في الموسم الماضي قادما من فريق الأهلي الأردني.

وسجل وادي 7 أهداف مع المصري في الدوري بالإضافة لهدفين في مسابقة الكونفيدرالية.

وأنهى المصري الدوري في المركز الرابع برصيد 52 نقطة.

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