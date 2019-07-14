سيسيه: الجيل الحالي تفوق على منتخب 2002.. وهذا سبب اختيار كوليبالي للسنغال

يرى أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال أن الجيل الحالي لأسود التيرانجا تفوق على جيل 2002 الذي كان أحد أفراده.

وتفوقت السنغال على تونس وتأهلت لنهائي بطولة أمم إفريقيا 2019 بعد الانتصار على نسور قرطاج بهدف دون رد.

وقال سيسيه في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أشعر بالفخر، لم نتأهل للنهائي من 17 عاما وهذا ثمار الاستعداد، لقد بذلوا مجهود شاق خلال 5 سنوات والآن نجني ثماره".

وتابع "سحر كرة القدم يتمثل في أننا نصل لمرحلة تفقد فيها سيطرتك على كرة القدم ويكون للقدر دور في النتيجة، المباراة كانت بمثابة المفاجأة وسوف تسجل في التاريخ".

وأضاف "فقدنا النسق لفترات لكن قمنا بإعداد اللاعبين لهذه اللحظات، أضعنا 5 فرص بالإضافة لركلة جزاء وهذه هي كرة القدم، وفي تلك اللحظات تعرف كم أنت ضعيف ضد سحر كرة القدم".































وعن الشعور بالضغط خلال المباراة "الضغط والتوتر هو جزء من عملي، لقد لعبت كرة القدم منذ 12 من عمري، والضغط جزء لا يتجزأ من اللعبة".

وأوضح "وثقت في لاعبي فريقي وشعرت بأنهم متحفزون ويرغبون في تحقيق شيء ما، وبالفعل قاموا بكل المطلوب للانتصار".

وعن المباراة النهائية، قال: "لم أفكر فيها حتى الآن، لكني سعيد بأنني جعلت شعب بلادي سعيدا".

وأكمل "أمتلك جيلا تفوق على جيل 2002. اللاعبون أكدوا لي أنهم سيتفوقون علينا (سيسيه كان لاعبا في جيل 2002)".

وتأهلت السنغال إلى نهائي بطولة 2002 لكنها خسرت البطولة ضد الكاميرون بركلات الترجيح.

وأردف "العلاقة بيني وبين اللاعبين علاقة أب بأبناءه، وهذا الفوز للشعب السنغالي".

وأتم "حين توليت تدريب المنتخب عام 2015 تمنيت أن أصل لهذا المستوى وقلت أن هدفي هو التأهل لكأس العالم ونهائي أمم إفريقيا وكان ذلك السبب في إقناع خاليدو كوليبالي باللعب لمنتخب السنغال".

ويلعب كوليبالي مع منتخب السنغال منذ 2015 بعدما فضل اللعب لأسود التيرانجا عن اختيار منتخب فرنسا الذي يحمل جنسيته.

وتنتظر السنغال في المباراة النهائية الفائز من مواجهة الجزائر ونيجيريا.

ويُلعب النهائي على ستاد القاهرة يوم 19 يوليو المقبل.

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