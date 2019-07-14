ساسي بعد الخروج ضد السنغال: لم أكن موفقا.. اعتذر لجماهير تونس

الأحد، 14 يوليه 2019 - 21:31

كتب : عاطف شادي

فرجاني ساسي مع تونس أمام السنغال

عبر فرجاني ساسي نجم منتخب تونس عن حزنه لخروج بلاده من بطولة أمم إفريقيا عقب الخسارة من السنغال.

وودعت تونس البطولة بعد الهزيمة من السنغال بهدف دون رد في الدور نصف نهائي للبطولة.

وقال ساسي عقب الهزيمة: "قدر الله وما شاء فعل، لعبنا أفضل مباراة في البطولة وأهدرنا فرص سهلة في المباراة".

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وتابع "حتى هدف المباراة الوحيد نحن من سجلناه في مرمانا".

وعن إهداره لركلة جزاء في المباراة "لم أكن موفقا، كنت أتمنى أن أحرزها".

وأتم "واجهنا سوء توفيق. اعتذر لجماهير تونس على الخروج من البطولة".

وتلعب تونس على المركز الثالث ضد الخاسر من مواجهة الجزائر والسنغال يوم 17 يوليو المقبل.

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