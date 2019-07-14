كشف أسامة فرحات وكيل معروف يوسف عدم تلقيه أي اتصالات حتى اللحظة من مسؤولي الزمالك لتحديد موقف اللاعب.

معروف يوسف النادي : الشرطة الزمالك

وانضم معروف يوسف إلى الزمالك من الشرطة المصري في صيف 2014 قبل أن يرحل مع بداية الموسم الجاري إلى الشرطة العراقي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

انتهت الإعارة والآن لم يتحدد موقف معروف يوسف.

وقال وكيله: "موقف معروف يوسف مازال غامضا بخصوص عودته لـ الزمالك".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "لم نتلق أي اتصالات من مسؤولي الزمالك بشأن عودة اللاعب أو أي شيء آخر".

وواصل "مصير معروف يوسف سيتحدد قريبا بخصوص عودته من عدمها إلى الزمالك".

وخاض معروف يوسف 155 مباراة في الدوري المصري ونجح في تسجيل 11 هدفا وصنع 14 آخرين.

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