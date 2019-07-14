ميرور: بايرن سيعود بعرض جديد لضم موهبة تشيلسي.. بعد رفض 4 عروض رسمية

يبدو أن بايرن ميونيخ قرر عدم الاستسلام فيما يخص ضم كالوم هودسون أودوي جناح تشيلسي الشاب خلال السوق الصيفية الجارية، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقرر بطل الدوري الألماني حسب التقرير العودة بعرض يقدر بـ45 مليون جنيه إسترليني لضم صاحب الـ18 عاما.

وكان تشيلسي قد رفض عرضا من بايرن ميونيخ بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني لضم الدولي الإنجليزي.

ويعاني أودوي حاليا من إصابة بقطع في وتر أكيليس تعرض لها خلال شهر أبريل الماضي.

وتم تصعيد اللاعب ذو الأصول الغانية إلى الفريق الأول بتشيلسي في يناير 2019، ويمتد تعاقده الحالي حتى صيف 2020.

وشارك صاحب الـ18 عاما مع تشيلسي خلال الموسم المنصرم في 24 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وصنع 5 آخرين.

وحاول بايرن ميونيخ طيلة السوق الشتوية الماضية ضم أودوي من تشيلسي حتى أنه قدم ما يقرب من 4 عروض رسمية للظفر بخدمات اللاعب.

وساهم أودوي في حصد منتخب بلاده إنجلترا تحت 17 سنة لكأس العالم عام 2017.

اللاعب الإنجليزي ذو الأصول الغانية يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر والأيمن وكذلك صانع الألعاب.

وكان كارل هاينزه رومينيجه المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ قد قال في وقت سابق إن فريقه مستعد لضم لاعب كبير لكنه ينتظر أول صفقة كبرى لحدوث ما يسمى بـ"تأثير الدومينو". (طالع التفاصيل)

وضم بايرن خلال السوق الصيفية كل من لوكاس هيرنانديز وبينجامين بافار ويان فيتي أرب.

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