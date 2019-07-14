تشكيل السنغال - ماني ونيانج يقودان هجوم الأسود أمام تونس

أعلن أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال تشكيل أسود التيرانجا لمواجهة تونس في المباراة المرتقبة بنصف نهائي أمم إفريقيا.

ويلعب منتخبا السنغال وتونس في السادسة من مساء اليوم الأحد على ملعب الدفاع الجوي في افتتاح نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا.

ويقود الثنائي مباي نيانج وساديو ماني هجوم منتخب السنغال أمام تونس.

وجاء تشكيل السنغال كالآتي:

حراسة المرمى: ألفريد جوميز

الدفاع: كاليدو كوليبالي - شيخو كوياتي - لامين جاساما - يوسف سابالي

الوسط: إدريسا جاي - بابي أليون نداي - هنري سايفت

الهجوم: كريبين دياتا - ساديو ماني - مباي نيانج

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