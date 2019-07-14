تقرير: مهاجم ليفربول يقترب من الدوري الإيطالي

يقترب دانييل ستوريدج من الانتقال إلى الدوري الإيطالي بعد انتهاء عقده مع ليفربول.

دانييل ستوريدج النادي : ليفربول ليفربول

وكشفت صحيفة صن داي إكسبريس أن بولونيا تواصل بالفعل مع ستوريدج من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأوضح التقرير أن ستوريدج يحتاج لتخفيض راتبه في ليفربول البالغ 120 ألف جنيه استرليني اسبوعيا.

وأشار التقرير إلى أن لم يمنح الفريق الإيطالي موافقة أو رفض على العرض المقدم حتى الآن.

وكشف التقرير أن اللاعب يدرس بعض العروض المقدمة له مثل أستون فيلا من الدوري الإنجليزي ورينجرز الاسكتلندي.

وسجل ستوريدج 67 هدفا في 160 مباراة مع ليفربول في ستة مواسم ونصف الموسم.

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