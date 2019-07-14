تشكيل تونس – ساسي أساسي وأيمن بن محمد يبدأ أمام السنغال

مرة أخرى يستمر فرجاني ساسي نجم نادي الزمالك في قيادة خط وسط تونس، وهذه المرة أمام السنغال.

أعلن ألان جيريس مدرب منتخب تونس، تشكيل فريقه لمواجهة السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية بعد قليل.

تشكيل تونس شهد تواجد فرجاني ساسي كأساسي، فيما يبدأ محمد دراجير كظهير أيمن بدلا من وجدي كشريدة.

ويبدأ أيمن بن محمد كلاعب وسط كأساسي لأول مرة خلال البطولة.

وجاء تشكيل تونس كالتالي:

حارس: المعز حسن.

الدفاع: أسامة حدادي – ياسين مرياح – ديلان برون – محمد دراجير.

الوسط: إلياس سخيري.

أمامهم: فرجاني ساسي – أيمن بن محمد.

أمامهم: يوسف المساكني – وهبي خزري.

الهجوم: طه ياسين الخنيسي.

🔴⚪ OFFICIEL : Le 11 de départ de la Tunisie face au Sénégal (à 17h00 🇹🇳, 18h00 🇫🇷) ! #SENTUN 🇸🇳🇹🇳#Tunisie #CAN2019 pic.twitter.com/fGazKIW9hJ — Tunisie Football (@tunisiefootball) July 14, 2019

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