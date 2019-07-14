تقرير - يونايتد اتفق مع ليستر لضم ماجواير.. "سيصبح المدافع الأغلى في العالم"

توصل مانشستر يونايتد لاتفاق مع ليستر سيتي لضم هاري ماجواير المدافع الدولي الإنجليزي خلال السوق الصيفية الجارية، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية.

وقال التقرير إن مانشستر يونايتد سيدفع مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني لضم صاحب الـ26 عاما بجانب 20 مليون جنيه إسترليني كإضافات.

وإن تمت الصفقة على هذا المنوال فسيصبح ماجواير أغلى مدافع في العالم بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني، متخطيا قيمة انضمام فيرجيل فان دايك صاحب الـ28 عاما إلى ليفربول من ساوثامبتون بمبلغ 75 مليون جنيه إسترليني.

وأشار التقرير إلى أن الثعالب قد وجدوا البديل فعليا في حالة رحيل ماجواير، بضم لويس دانك صاحب الـ27 عاما من بيرنلي بمبلغ 45 مليون جنيه إسترليني.

وإذا ما تمكن مانشستر يونايتد من الظفر بخدمات هاري ماجواير فإنه سيتغلب على مانشستر سيتي الذي كان يسعى بقوة لضم الدولي الإنجليزي.

وكان ليستر سيتي قد رفض عرضا من سيتي ويونايتد بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني في وقت سابق وصمم على الحصول على مبلغ 80 مليون جنيه إسترليني.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من تقارير أشارت إلى أن هاري ماجواير قد أبدى غضبه الشديد من إدارة ليستر سيتي ووصفه لها بأنها "تضخم من سعره لإجباره على الاستمرار مع الفريق".

وحاول جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق ضم اللاعب إلى فريقه خلال الصيف الماضي بعد مستواه المتميز في كأس العالم 2018 بروسيا والذي شهد احتلال إنجلترا للمركز الرابع.

وضم ليستر سيتي هاري ماجواير من هال سيتي في صيف 2017 بمبلغ 17 مليون جنيه إسترليني.

وشارك ماجواير خلال الموسم الماضي في 32 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف.

وكان مانشستر يونايتد قد ضم خلال السوق الصيفية الجارية الثنائي دانييل جيمس من سوانزي سيتي وآرون وان بيساكا من كريستال بالاس.

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