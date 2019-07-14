رسميا - فالنسيا يضم ماكسي جوميز من سيلتا.. وسانتي مينا ضمن الصفقة

أعلن نادي فالنسيا عن توصله لاتفاق مع سيلتا فيجو لضم مهاجمه ماكسي جوميز الدولي الأوروجوياني بعقد يمتد حتى يونيو 2024.

ونشر النادي الإسباني بيانا رسميا قال فيه :"الشرط الجزائي في عقد جوميز معنا أصبح 140 مليون يورو".

وأشارت تقارير صحفية إلى أن فالنسيا دفع 14.5 مليون يورو للحصول على خدمات صاحب الـ22 عاما بجانب انضمام سانتي مينا مهاجم الخفافيش إلى سيلتا فيجو.

شبكة "سكاي سبورتس" قالت في وقت سابق إن وست هام يونايتد كان يرغب في ضم المهاجم الشاب، إلا أنه اصطدم بطلبات سيلتا المالية والتي بلغت 45 مليون جنيه إسترليني، لينسحب من الصفقة، ويصبح فالنسيا وحيدا في المفاوضات ليظفر بخدماته أخيرا.

وانضم جوميز إلى سيلتا قادما من ديفينسور الأوروجوياني بمبلغ 4 ملايين يورو في صيف 2017 ويمتد تعاقده الحالي حتى صيف 2022.

وشارك صاحب الـ22 عاما خلال الموسم الماضي في 36 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 13 هدفا وصنع 5 آخرين.

وتواجد جوميز صحبة منتخب أوروجواي في بطولة كوبا أمريكا 2019 التي أقيمت في البرازيل والتي ودعها من ربع النهائي، لكنه لم يشارك في أي مواجهة وتواجد على مقاعد البدلاء طيلة البطولة.

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