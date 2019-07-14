الزمالك يستأنف تدريباته الاثنين.. وتعديل موعد المران للحصول على أكبر قدر من الراحة

قرر خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك استئناف تدريبات الفريق غدا الاثنين بعد عودة البعثة أمس السبت.

كما قرر الجهاز الفني بقيادة خالد جلال تعديل موعد المران لحصول اللاعبين على أكبر قدر من الراحة.

ويستأنف الفريق تدريباته في العاشرة من مساء غد الاثنين استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الاسبوع المقبل.

وكان فريق الزمالك قد أدى معسكره في قبرص من أجل الاعداد للمتبقي من مباريات الدوري والموسم الجديد.

ويخوض الزمالك ثلاث مباريات مصيرية في مشواره ببطولة الدوري أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي.

ويفتتح الزمالك مبارياته المؤجلة بمواجهة الجونة مساء الأحد المقبل ويختتمها بمواجهة الأهلي يوم 28 يوليو.

ويقع الزمالك في المركز الثالث برصيد 68 نقطة من 31 مباراة وبفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر الذي خاض 32 مباراة.

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