عمرو جمال: انضمام الرباعي الدولي لمعسكر الأهلي يدعم حظوظه في الفوز بالدوري

قال عمرو جمال مهاجم الأهلي إن انضمام أيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد الشناوي ومروان محسن الرباعي الدولي، إلى معسكر الأهلي في إسبانيا يدعم حظوظ الفريق في الفوز بالمباراتين المتبقيتين من الموسم وحسم لقب الدوري.

عمرو جمال النادي : الأهلي الأهلي

مهاجم الأهلي أجرى حوارا مطولا مع الموقع الرسمي للنادي، ينقله لكم FilGoal.com.

وصرح عمرو جمال للصحفيين قائلا: "الروح المعنوية المرتفعة التي يشهدها معسكر الإعداد في إسبانيا تؤكد على إصرار اللاعبين على الفوز بالدوري من خلال الظهور بشكل مميز أمام المقاولون العرب والزمالك".

وواصل "المعسكر الحالي هو أحد أفضل المعسكرات التي خاضها الفريق، لأنه أتاح للجهاز الفني الوصول باللياقة البدنية للاعبين إلى أفضل معدلاتها من خلال التدرب على فترتين يوميا، وخوض مواجهات ودية أمام مدارس كروية متنوعة من إنجلترا وإسبانيا".

وأكمل "ساهم ذلك في تجهيز جميع اللاعبين على كافة المستويات، فضلا عن زيادة الانسجام واهتمام الجهاز بكل التفاصيل وتحفيز اللاعبين على التركيز للفوز بالمباراتين المتبقيتين وحسم الدوري".

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن في وقت سابق عن إقامة مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب يوم 24 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري.

وواصل مهاجم الأهلي صاحب الـ 27 عاما: "لا صوت يعلو حاليا داخل الفريق على الفوز باللقب، وكل ما يشغلنا خلال هذه الفترة هو تقديم أفضل أداء وعدم السماح بأي أخطاء في المواجهات، وهو ما يظهر بشكل فعلي من خلال اهتمام أعضاء الجهاز الفني بتنفيذ كافة التفاصيل الفنية والخططية".

واستطرد "انضمام الدوليين إلى المعسكر يدعم حظوظ الأهلي في المنافسة على اللقب".

وتابع "الموسم الحالي هو الأصعب في تاريخ الدوري لإقامته في ظروف استثنائية للغاية تسببت في امتداد المسابقة لفترة طويلة، بالإضافة للضغط الكبير الذي صاحبها وأدى لخوض مباراة كل 3 أيام".

وأضاف "أدى ذلك لكم كبير من الإصابات والإجهاد، والتأثير بشكل سلبي على أداء الفريق ونتائجه، لكن الأهلي لا يعرف الأعذار ولا يقدم مبررات، هي ظروف يعلمها الجميع، وهو ما زاد من حماس اللاعبين وإصرارهم على تعويض الخروج من دوري الأبطال، بالفوز بلقب الدوري بعد معاناة الأهلي من غياب التوفيق مع وصوله مع وصوله للنهائي مرتين دون حصد اللقب".

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني وفارق 6 نقاط عن الزمالك الثالث، وخاض الأهلي 32 مباراة فيما خاض بيراميدز 34 والزمالك 31.

وواصل مهاجم الأهلي حديثه "معدن جماهير الأهلي ولاعبيه تظهر في الأوقات الصعبة، وهو ما ظهر بشكل عملي من خلال التفاف الجماهير حول اللاعبين في الأوقات العصيبة".

واسترسل "المنافسة في الموسم الحالي كانت صعبة للغاية مع أكثر من فريق، فضلا عن كم الإصابات الذي تعرض له اللاعبين لفترات طويلة، ما أدى إلى خسارة جهود بعض العناصر المميزة في الأوقات الحرجة".

وتابع "تحسنت الأمور خلال الأسابيع التي سبقت فترة التوقف ووصل الأهلي إلى مستوى مميز، لن نفرط في الفوز بالدوري والكأس والسوبر، بجانب السعي بكل قوة نحو الفوز بدوري الأبطال".

وتطرق عمرو جمال للحديث عن نفسه قائلا: "شخصيا لم أكن موفقا خلال الموسم الجاري، خاصة وأنني قضيت فترة طويلة على قائمة الانتظار، بجانب تعرضي للإصابة قبل انطلاق مباريات الدور الثاني رغم إشادة الجهاز الفني بي والرغبة في الدفع بي خلال المباريات، أقاتل خلال التدريبات وآمل أن يكون لي دور في المباريات المقبلة".

وأردف "المنافسة في خط هجوم الأهلي تشتهر بالقوة عبر تاريخ النادي الذي يضم الأفضل دائما، والجميع يعرف أن النادي حاليا لديه تشكيلة تساوي فريقين وهو ما يحتاجه للمشاركة في كل البطولات التي ينافس عليها".

واسترسل "أي لاعب يحظى بشرف المشاركة بقميص الأهلي يجد كل الدعم من زملائه، من أجل صالح النادي بشكل عام".

وأتم "كل فترة انتقالات يرتبط كثير من اللاعبين بالرحيل، لكنني مستمر مع الأهلي وتركيزي في الملعب فقط، وأدعم أي قرار يخدم مصلحة النادي".

عمرو جمال كان قريبا من العودة للمشاركة مع الأهلي بعد غياب، لكن الإصابة في العضلة الأمامية خلال شهر مايو الماضي أبعدته عن اللعب للقلعة الحمراء. ولم يشارك في أي مباراة خلال الموسم الجاري.

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