هشام محمد: الأهلي على قلب رجل واحد للفوز بلقب الدوري الأغلى في التاريخ

قال هشام محمد لاعب وسط الأهلي إن جميع من بالفريق على قلب رجل واحد لتحقيق ما وصفه بـ"لقب الدوري الأغلى في تاريخ المسابقة" مشددا على أن طموح النادي لن يتوقف عند الدوري بل تحقيق الكأس أيضا، ثم الفوز بدوري الأبطال.

هشام محمد النادي : الأهلي الأهلي

لاعب وسط الأهلي أجرى حوارا مطولا مع الموقع الرسمي للنادي ينقله لكم FilGoal.com كاملا.

بدأ هشام محمد حديثه عن الموسم وأهمية الدوري وفترة الإعداد قائلا: "موسم الدوري الحالي استثنائي ولم يمر على الكرة المصرية من قبل، وشهد صعوبات بالجملة، سواء على مستوى المنافسة أو الإرهاق البدني والذهني".

وواصل "لهذا نعتبر الدرع الحالي من أغلى البطولات ونسعى بقوة لحسمه حتى نسعد أنفسنا وجماهيرنا التي وقفت خلفنا ودعمت الفريق في أصعب المواقف، وأقل شيء نرد به هذا الجميل أن نهديهم درع الدوري باعتبارها البطولة المحببة للجميع داخل الأهلي وخارجه".

وأكمل "فترة الإعداد التي يخوضها الفريق حاليا في إسبانيا تختلف عن أي فترة سابقة لأن المعسكر ليس من أجل الاستعداد للموسم الجديد بل أيضا لخوض مواجهتين غاية في الصعوبة يحسمان مجهود عام كامل شهد الكثير من التعب والجهد وهو ما يزيد الضغوط والأعباء النفسية على الفريق".

وتابع "لكن معدن لاعبي الأهلي يظهر دائما وقت الشدائد، واعتدنا دائما على مواجهة كل التحديات للوصول إلى الهدف، وهو ما يسعى إليه الجميع في النادي بجانب الجهاز الفني الذي يحفز الفريق يوميا من خلال المحاضرة النظرية التي يحرص عليها قبل خوض المران الجماعي".

واستطرد "المعسكر يشهد جلسات مستمرة بين اللاعبين للتأكيد على ضرورة حسم الدرع وعلى خوض مباراتي المقاولون والزمالك تحت شعار نكون أو لا نكون، جميع اللاعبين تعاهدوا على حسم لقب الدوري وإهدائه للجماهير ومن بعده كأس مصر لتعويض الإخفاق الإفريقي".

وأضاف "هناك حالة تركيز كبيرة على مباراة المقاولون لأنها ربما تكون مواجهة الحسم ولا نشغل بالنا حاليا بمباراة القمة ضد الزمالك، وهو ما نؤكد عليه يوميا ويفكر به جميع اللاعبين".

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن في وقت سابق عن إقامة مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب يوم 24 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري.

وتحدث صاحب الـ 29 عاما عن أهمية تقديم مصلحة الفريق على أي شيء قائلا: "اعتدت في الأهلي منذ الصغر على إنكار الذات وتفضيل مصلحة الفريق على أي مصلحة شخصية، ولهذا نقف جميعا على قلب رجل واحد من أجل الهدف الذي نسعى إليه، وليس مهم من يلعب ومن يجلس احتياطيا أو حتى يخرج من القائمة، المهم أن يصل الأهلي إلى هدفه ويحافظ على درع الدوري ويبدأ بعده في التفكير فيما هو قادم".

وأردف "الأهلي عانى خلال الموسم الجاري من الإصابات وتعرض للنقد والضغط رغم الإرهاق الشديد، لكن اللاعبين حولوا كل ذلك لدوافع حفزتهم على بذل كل ما يملكون من جهد حتى يستعيد الأهلي صدارة الدوري، وهو ما تحقق بالفعل وأصبح أمامه خطوتان فقط للفوز بالدوري الذي يراه الجميع الأغلى في تاريخ المسابقة".

وواصل "وذلك في ظل المنافسة الشرسة والغيابات المستمرة التي تأثر بها الفريق في بعض المباريات وأثرت على نتائجه".

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني وفارق 6 نقاط عن الزمالك الثالث، وخاض الأهلي 32 مباراة فيما خاض بيراميدز 34 والزمالك 31.

وتحدث هشام محمد عن جلساته المتكررة مع مارتن لاسارتي فقال: "الهدف من جلساتي مع لاسارتي هو التأكيد على بعض النواحي الفنية والبدنية مع توضيح أهمية المرحلة الحالية والمطلوب تنفيذه من كل لاعب وزيادة الدوافع وتحفيز الجميع للقتال في المرحلة الهامة المقبلة".

وواصل "المنافسة في الأهلي مستمرة وتتطلب من الجميع التضحية والقتال، وتصب في مصلحة الفريق في النهاية وتخلق دوافعا متجددة".

وأردف "هي منافسة في الملعب فقط، وعلاقة اللاعبين مع بعضهم البعض يسودها الحب والاحترام، جميعنا على قلب رجل واحد لتحقيق أهداف المرحلة الحالية".

وتحدث عن مستواه قائلا: "هناك مباريات خرجت منها هذا الموسم وأنا راض كليا عن المجهود الذي بذلته وكان له بصمة واضحة في الأداء وربما النتيجة".

وأكمل "هناك أيضا بعض المباريات التي لم أقدم خلالها المردود الذي يجعلني راضيا ويعد هذا أمرا طبيعيا في ظل الموسم الاستثنائي الذي عانى منه الجميع، بسبب ضغط المباريات والإرهاق واللعب كل 3 أيام، هذا الأمر تحديدا يجعل من الصعب على أي لاعب الحفاظ على مستواه طيلة الموسم".

وأتم "طموحاتي مع الأهلي لا حدود لها، آمل أن نتوج بالثنائية المحلية، والعودة للتتويج الإفريقي والمشاركة في كأس العالم للأندية، وهذا ما يفكر به الجميع، وذلك لإسعاد الجماهير وتحقيق كل ما تأمله بعد المساندة والدعم غير المحدود الذي قدموه للفريق على مدار الموسم في ظل الضغوط والمنافسة الشرسة".

وشارك هشام محمد مع الأهلي خلال الموسم الجاري في 22 مباراة بكل المسابقات، منها 14 مباراة في الدوري كأساسي و3 كبديل.

ويقيم الأهلي معسكرا في إسبانيا يستمر حتى يوم الثلاثاء، خاض خلاله وديتين فاز في واحدة ضد سوكر سمارت وتعادل ضد نيوبورت، ويخوض ثالثة يوم الإثنين.

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