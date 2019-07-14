تقرير سعودي: شباب أهلي دبي ينافس على ضم طارق حامد

الأحد، 14 يوليه 2019 - 12:47

كتب : FilGoal

طارق حامد مع الزمالك أمام الداخلية

رغم نفي رئيس نادي الزمالك مساء أمس السبت وجود أي عروض رسمية لضم طارق حامد أو رغبة في النادي للاستغناء عنه، مازالت تقارير رغبة أندية في ضمه مستمرة.

وكانت صحيفة عكاظ السعودية قد نشرت أمس السبت وجود عرض قوي من اتحاد جدة السعودي لضم اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة وموافقة الطرفين قبل أن ينفي رئيس الزمالك ذلك.

وكشفت صحيفة المدينة السعودية دخول نادي شباب أهلي دبي المنافسة مع اتحاد جدة من أجل الحصول على خدمات طارق حامد.

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وأشار التقرير إلى تمسك إدارة الزمالك باستمرار طارق حامد بسبب كونه أحد الأعمدة الرئيسية التي ساهمت في تتويج الزمالك بالبطولات خلال المواسم الماضية.

وأوضح التقرير أنه في حالة الاستغناء عن طارق حامد فسيكون ذلك على سبيل الإعارة وليس بيع نهائي، إلا في حالة وجود بند شراء يتناسب مع إمكانياته.

وكشف التقرير عن طريق مصادر مقربة من اللاعب أنه لا يمانع الاستمرار مع الزمالك ولكنه يرغب في الحصول على ترضية مالية جيدة في ظل العروض الخليجية المقدمة.

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تقرير سعودي: طارق حامد إلى اتحاد جدة

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