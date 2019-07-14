صفقة ثانية مدوية.. ماركا: أتليتكو مدريد قريب من جيمس رودريجيز

لم يتوقف طمع أتليتكو مدريد في ضم لاعبين من غريمه ريال مدريد، فبعد ضم ماركوس يورينتي يقترب من ضم الكولومبي جيمس رودريجيز.

خيمس رودريجيز النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وذكرت صحيفة "ماركا" المدريدية أن أتليتكو بات قريبا جدا من الاتفاق مع جيمس رودريجيز الذي لا يرغب في الرحيل عن العاصمة الإسبانية.

وأشارت إلى أن النجم الكولومبي يرغب في العيش والاستقرار في مدريد، ولذلك دخل أتليتكو في خط المفاوضات معه.

وأصبح أتليتكو قريبا من الاتفاق مع جيمس، وتظل العقبة المتوقعة هي إقناع ريال مدريد بالتخلي لغريمه عن ثاني لاعبيه في موسم انتقالات واحد.

ورغم أن جيمس كان في طريقه لنابولي، إلا أن اللاعب الكولومبي قرر تغيير وجهته ومحاولة إقناع ناديه برحيله إلى أتليتكو.

ولم يتوصل ريال مدريد ونابولي لاتفاق بشأن جيمس، حيث يطلب الميرنجي الحصول على 42 مليون يورو للاستغناء عن لاعبه.

وكانت محطة "جول كاراسول" الكولومبية فجرت المفاجأة الأسبوع الماضي وذكرت أن أتليتكو يريد جيمس من أجل تعويض رحيل أنطوان جريزمان لبرشلونة.

وإذا تمت الصفقة، فسيكون الكولومبي ثاني لاعب ينتقل من ريال مدريد إلى أتليتكو مدريد هذا الصيف بعد ماركوس يورينتي.

وقضى جيمس الموسمين الماضيين معارا لبايرن ميونيخ، ولا يدخل ضمن خطط زين الدين زيدان ولذلك رحيله عن ريال مدريد هذا الصيف وشيك.

مع بايرن لعب خامس 67 مباراة، وسجل 15 هدفا، وصنع 20 هدفا، لكن النادي البافاري فضّل عدم تفعيل بند الشراء في عقده.

وكشفت صحيفة Le10Sport الفرنسية أن باريس سان جيرمان قد يدخل خط المفاوضات لضم النجم الكولومبي. ( اقرأ التفاصيل )

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