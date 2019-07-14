حسين السيد: سعيد بالعودة إلى بيتي.. جاهزون لحصد البطولات للأهلي

أبدى حسين السيد ظهير أيسر فريق الأهلي لكرة القدم سعادته بالعودة مرة أخرى إلى الفريق بعد انتهاء فترة الإعارة التي قضاها في نادي الاتفاق السعودي لمدة عام ونصف.

حسين السيد النادي : الاتفاق الأهلي

وأجرى الموقع الرسمي للنادي الأهلي حوارا مع اللاعب شدد فيه على جاهزية اللاعبين لحصد جميع البطولات مع الفريق.

وقال حسين السيد: "سعيد بالعودة إلى بيتي الذي تربيت فيه منذ مرحلة الناشئين، وهي عودة طبيعية واستعد الآن للمشاركة في المران الجماعي".

وأضاف السيد "فترة الإعارة في الدوري السعودي كانت مفيدة نظرا لقوة المسابقة والمنافسة الشرسة، خاصة مع مشاركتي أساسيا في المباريات مما جعلني اكتسب المزيد من الخبرات".

معسكر في الوقت المناسب

وبالحديث عن معسكر الفريق الحالي أوضح حسين السيد "المشاركة مع الفريق في معسكر إليكانتي تهدف لتأهيلي على المستويين البدني والفني، وجاء ذلك في الوقت المناسب".

وتابع "المعسكر أقيم في وقت مناسب خاصة أن الفريق أمامه مباراتين غاية في الصعوبة يتوقف عليهما حسم لقب الدوري وما أضفى على المعسكر المزيد من الالتزام والجدية في التدريبات المقامة على فترتين يوميا".

وأضاف ظهير أيسر الأهلي "المرحلة المقبلة صعبة خاصة مع اقتراب حسم درع الدوري بعد موسم شاق واستثنائي، ونعتبر مباراتي المقاولون والزمالك بمثابة حياة أو موت".

استيعاب فكر الجهاز الفني

وأكد حسين السيد على ان التواصل قائم بين جميع اللاعبين داخل المعسكر من خلال الاحاديث التي تدور بينهم خاصة في الفترة بين التدريب الصباحي والمسائي للشد من ازر الجميع و التأكيد على أهمية هذه المرحلة و ضرورة القتال من أجل تحقيق أهدافها.

وقال السيد: "أهداف المعسكر تتحقق يوما بعد الأخر فى ظل ارتفاع المستوى الفني والبدني للاعبين وزيادة الانسجام واستيعاب فكر الجهاز الفني".

وعن رؤيته وطموحاته في الموسم الجديد قال حسين السيد: "أهم ما يشغلني في الوقت الحالي هو القتال في التدريبات لتطوير قدراتي البدنية لأن الموسم القبل صعب ويشهد منافسة كبيرة وأريد أن يكون لي بصمة واضحة مع الفريق".

و عن المنافسة في مركز الظهير الأيسر قال حسين السيد: "هذا المركز يضم أيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد والمنافسة إيجابية وتزيد القتال في التدريبات".

وأضاف "كل ذلك يصب في مصلحة الفريق في النهاية، خاصة أن الجهاز الفني يعرف إمكانات كل لاعب والمطلوب تنفيذه وفقا لفكرة الفني والخططي".

وفي النهاية أرسل حسين السيد رسالة إلى جماهير الأهلي قال فيها: "أنتم أعظم جمهور في العالم والشريك الأساسي في كل البطولات، والجميع داخل الفريق يسابقون الزمن ويقاتلون لإهدائكم درع الدوري كتعويض عن الإخفاق الإفريقي".

وأتم تصريحاته "جمهور الأهلي لا يرضى سوى بالفوز ولا يقبل بغير الصعود على منصات التتويج في أي بطولة يشارك فيها الفريق مهما كان حجم المنافسة".

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