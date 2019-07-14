مران الأهلي - وليد سليمان يشارك في التدريبات وراحة للثلاثي الدولي

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي استمرار التدريبات على فترتين في معسكره الحالي بإسبانيا، وذلك استعدادا لثالث ودياته التي يخوضها يوم الإثنين.

وحرص مارتن لاسارتي مدرب الفريق على عقد جلس مع الرباعي الدولي محمد الشناوي ووليد سليمان ومروان محسن وأيمن أشرف، فور وصولهم لمعسكر الإعداد يوم السبت.

وتحدث لاسارتي مع الرباعي الدولي عن أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة تحقيق أقصى استفادة من المعسكر الحالي للمساهمة في التتويج بلقب الدوري.

وشارك وليد سليمان في المران الصباحي، فيما حصل الثلاثي أيمن أشرف ومروان محسن ومحمد الشناوي على راحة بسبب الإجهاد.

ويخض الثلاثي الدولي لفحص طبي قبل المران المسائي الذي يخوضه الأهلي للاطمئنان على حالتهم وتحديد مدى جاهزيتهم للمشاركة في التدريبات.

ووضع الجهاز الفني برنامجا بدنيا للدوليين فور التحاقهم بالمعسكر بعد حصولهم على راحة لعدة أيام عقب توديع منتخب مصر لكأس الأمم الإفريقية من دور الـ16 ضد جنوب إفريقيا.

وقال خالد محمود طبيب الأهلي على هامش المران للصحفيين إن وليد أزارو مهاجم الفريق لا يعاني من أي إصابات، مشيرا إلى أن عدم مشاركته في تدريبات السبت كانت بسبب شكواه من الشعور بالإجهاد.

وخاض اللاعب تدريبات بدنية مخففة تجنبا لتعرضه للإصابة بعد شكواه من الإجهاد، واللاعب بات جاهزا للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره أوكام الإسباني في ثالث تجاربه الودية يوم الإثنين، بعد أن كان قد واجه سوكر سمارت وفاز بنتيجة 9-0 ونيوبورت وتعادل نتيجة 1-1.

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