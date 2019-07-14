رغم الإصابة - نجم الجزائر جاهز لمواجهة نيجيريا

الأحد، 14 يوليه 2019 - 12:10

كتب : FilGoal

سفيان فيغولي - الجزائر

أصبح سفيان فيجولي صانع ألعاب منتخب الجزائر جاهزا لمباراة نيجيريا الهامة في كأس الأمم الإفريقية 2019 يوم الأحد، بعد تعافيه من الإصابة.

سفيان فيغولي

النادي : جالاتا سراي

الجزائر

ويلعب الفريقان لقاء نصف نهائي أمم إفريقيا على استاد القاهرة في التاسعة من مساء الأحد.

وشارك فيجولي مساء السبت بشكل طبيعي، مع زملائه من المنتخب الجزائري في التدريب الأخير قبل مواجهة نيجيريا.

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وتدرب فيجولي في التدريب الجماعي وأعطى الإنطباع بأنه لا يشكو من أي أزمات بدنية، وذلك بعدما استبدل في لقاء كوت ديفوار في ربع النهائي بسبب الإصابة في القدم.

وظهر لاعب جالاتا سراي وهو يتألم بعد نهاية مواجهة الأفيال وخلال احتفالات اللاعبين بالتأهل لنصف النهائي.

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