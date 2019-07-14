المواجهة السادسة بين تونس والسنغال في أمم إفريقيا.. التكافؤ في كل شيء بين النسور والأسود

الأحد، 14 يوليه 2019 - 12:05

كتب : محمد سمير

السنغال و تونس

يلتقي في السادسة من مساء اليوم الاحد منتخبا تونس والسنغال في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا المقامة في مصر.

سبق والتقى نسور قرطاج بأسود التيرانجا خمس مرات سابقة في بطولة أمم إفريقيا وكان التكافؤ سيد الموقف.

حقق منتخب تونس لقب أمم إفريقيا مرة وحيدة عام 2004 وفي بشرى سارة لنسور قرطاج، كان المنتخب العربي قد واجه السنغال ولكن تلك المرة في ربع النهائي.

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أما منتخب السنغال فلم يسبق له حصد اللقب من قبل وفي إشارة سعيدة، فالمرة الوحيدة التي صعد فيها أسود التيرانجا للنهائي، واجه منتخب تونس لكن في دور المجموعات.

تواجه المنتخبان خمس مرات سابقة في بطولة أمم إفريقيا، وكان التعادل سيد الموقف في ثلاث مباريات بينما فازت تونس مرة ومثلها للسنغال.

ويستعرض لكم FilGoal.com تاريخ مواجهات الفريقين في أمم إفريقيا:

نسخة 1965 بتونس:

أول مواجهة بين المنتخبين في بطولة أمم إفريقيا وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف في دور المجموعات وتأهل المنتخبان سويا.

نسخة 2002 بمالي:

مواجهة جديدة بدور المجموعات ولكن بنفس النتيجة التعادل السلبي حسم الأمر بين الفريقين.

وتأهل وقتها منتخب السنغال كمتصدر للمجموعة ومن خلفه منتخب مصر وفشل نسور قرطاج في التأهل.

نسخة 2004 بتونس:

الفوز الأول لتونس في أمم إفريقيا على السنغال وانتهى اللقاء الذي جمع بينهما في ربع النهائي بتفوق نسور قرطاج بهدف دون رد.

حصد وقتها منتخب تونس اللقب بعد الفوز على نيجيريا في نصف النهائي والمغرب في المباراة النهائية.

نسخة 2008 بغانا:

حسم التعادل المواجهة الرابعة بين المنتخبين في أمم إفريقيا، ولكن هذه المرة كانت النتيجة إيجابية بهدفين لكل منهما.

وكان الموقف مغايرا لنسخة 2002، إذ تأهل منتخب تونس متصدر للمجموعة بينما ودعت السنغال المنافسة.

نسخة 2017 بالجابون:

تواجه المنتخبان من جديد في النسخة الأخيرة بالجابون، وكان ذلك في دور المجموعات.

وحقق منتخب السنغال فوزه الأول على تونس في أمم إفريقيا، بعد انتهاء اللقاء بهدفين دون رد.

وهذه المرة تأهل المنتخبان سويا إلى ربع النهائي بالتفوق على الجزائر وزيمبابوي.

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