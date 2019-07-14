كلوب: لا شيء يستدعي القلق بشأن إصابة روبرتسون

يتوقع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن يعود مدافعه أندي روبرتسون للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بصورة طبيعية في غضون أيام قليلة.

أندرو روبيرتسون النادي : ليفربول ليفربول

فقد خضع روبرتسون لعملية جراحية بسيطة لعلاج الإصابة التي لحقت بيده في وقت سابق.

وأكد كلوب لموقع ناديه أنه واثق من عودة روبرتسون للتدريبات بعد أيام قليلة، وهو الذي تأكد سفره مع زملائه إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وقال كلوب حول ذلك "لقد أصابته عدوى قوية في يده نتيجة لدغة من عنكبوت أو بعوضة أو ما إلى ذلك".

وأضاف "أستطيع أن أقول إن إصابته لن تمثل مشكلة كبيرة له، باستثناء رميات التماس بكل تأكيد! أتوقع عودته للتدريبات بعد أيام قليلة، ولا يوجد شيء آخر يستدعي القلق بشأنه".

كان قائد منتخب اسكتلندا قد عاد إلى ميلوود يوم السبت الماضي للانتظام في فترة إعداد الفريق للموسم الجديد، ولكن سيتعين عليه الآن الابتعاد لفترة قصيرة عن التدريبات والالتزام بالبرنامج التأهيلي الذي وضعه له الجهاز الطبي.

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