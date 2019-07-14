مر اسبوع على استقالة أعضاء اتحاد كرة القدم المصري عقب خروج المنتخب أمام جنوب إفريقيا في ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا.

وكانت تنص اللائحة على تعيين ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد لمدة 90 يوما قبل إجراء انتخابات تكميلية.

وقال مصدر باتحاد كرة القدم المستقيل لـ FilGoal.com: "الأقرب في الوقت الحالي هو تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة المجلس لمدة عام".

وأضاف المصدر "تم الاتفاق بين الاتحاد الدولي (فيفا) واللجنة الأولمبية المصري على تشكيل لجنة لإدارة اتحاد الكرة المصري لمدة عام وحتى موعد انتهاء الدورة الانتخابية للمجلس المستقيل".

وتابع "الاتفاق مع فيفا تم عن طريق حسن مصطفى عضو اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد".

وعن تشكيل اللجنة أوضح المصدر "ستضم ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، والمدير المالي للاتحاد بالإضافة لعدد من الشخصيات يتم الاتفاق عليها".

وبالحديث عن موعد إعلان اللجنة المؤقتة قال المصدر: "خلال أيام من الآن، خاصة أن اليوم الأحد هو أخر يوم من مهلة تراجع أعضاء اتحاد الكرة عن الاستقالة".

وعن سبب التفكير في اللجنة المؤقتة أوضح المصدر "تم التراجع عن فكرة إدارة ثروت سويلم لمدة 90 يوما للحفاظ على استقرار اتحاد الكرة".

وأتم حديثه "ففي حال إدارة المدير التنفيذي للاتحاد ثلاثة أشهر، سيتم إجراء انتخابات تكميلية لمدة عدة أشفر فقط وأقل من عام".

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