خالد بدرة: المنتخب السنغالي يتفوق علينا في كل شيء لكن الملعب سيكون الفيصل

يعتقد خالد بدرة نجم منتخب تونس السابق أن أداء الفريق الحالي في الملعب قد يجعله يتفوق على نظيره السنغالي في بطولة أمم إفريقيا 2019.

ويلعب المنتخب التونسي يوم الأحد ضد نظيره السنغالي في نصف نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري.

وقال بدرة في تصريحات أبرزتها جريدة الشروق التونسية: "البداية الحقيقية لنسور قرطاج كانت أمام المنتخب الغاني".

وأضاف "المنتخب السنغالي يتفوق على منتخبنا علي كل شيء لكن الملعب سيكون الفيصل".

وأردف "الدليل أن تونس تفوقت على السنغال في 2004 وتأهلت للمربع الذهبي".

وأتم المدافع الصلد "مفتاح النجاح هو الجاهزية والتركيز والتوظيف الجيد لنقاط قوتنا".

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