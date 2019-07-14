اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا: نقف على مسافة واحدة من الجميع.. ونتمنى التوفيق لكل المنتخبات

شددت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا برئاسة هاني أبو ريدة على وقوفها على مسافة واحدة من جميع المنتخبات المشاركة والمتأهلة لنصف النهائي.

وتأهلت منتخبات الجزائر وتونس والسنغال ونيجيريا إلى نصف النهائي المقرر إقامته مساء اليوم الاحد.

وأوضح بيان اللجنة المنظمة: "نؤكد على الوقوف على مسافة واحدة من جميع المنتخبات التي تأهلت لنصف نهائي البطولة عن جدارة واستحقاق".

وتابع "كما تؤكد اللجنة المنظمة على ترحيبها منذ البداية بكل ضيوف البطولة وجماهير الكرة من كافة أنحاء القارة".

وأضاف البيان "وتكرر اللجنة ترحيبها بكل جماهير المنتخبات الأربعة التي تابعت البطولة منها أو التي حضرت خصيصا لمؤازرة فرقها في الدور قبل النهائي".

وأتم اللجنة بيانها "نتمنى لجميع الفرق والجماهير طيب الإقامة والاستمتاع بالمباريات والتوفيق لكل الفرق".

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