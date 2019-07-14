تعرف على عدد صفقات الزمالك "القوية للغاية" وموعد إعلانها

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عدد صفقات الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال رئيس الزمالك: "الزمالك تعاقد مع صفقات قوية جدا جدا جدا ولكننا لن نعلن عنها الآن".

وأوضح في تصريحاته عبر قناة المحور "إعلان الصفقات الجديدة للزمالك سيكون عقب لقاء الأهلي الأخير في الدوري".

ويلعب الزمالك أمام الأهلي في القمة الختامية للدوري المصري في الـ 28 من شهر يوليو الجاري.

وأكمل رئيس الزمالك حديثه قائلا: "صفقات الزمالك ستكون 5 صفقات وهي صفقات قوية جدا جدا جدا. صفقات سوبر".

وأشار "قد يكون من بين الصفقات الجديدة، ثنائي أجنبي".

ولم يوضح رئيس الزمالك أسم أي صفقة، باستثناء صفقة واحدة اقتربت من القلعة البيضاء وهي محمد عواد حارس الإسماعيلي.

رئيس الزمالك قال "محمد عواد بنسبة 85% في الزمالك".

وفسر "نحن الآن في مرحلة المفاوضات الأخيرة مع الإسماعيلي".

وكشف رئيس الزمالك "أحمد رفعت اقترب من الانتقال إلى الاتحاد السكندري. نفس الحالة بالنسبة لسيسيه وإسلام جمال".

وأردف "الثنائي سيسية ورفعت سيرحل على سبيل الإعارة، بينما إسلام جمال كبيع نهائي".

الزمالك في المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 31 مباراة.

وينافس الزمالك، نظيره الأهلي على لقب الدوري المصري والذي سيستأنف عقب نهاية أمم إفريقيا 2019.

ويلعب الزمالك عقب عودة الدوري أمام الجونة في الـ 21 من شهر يوليو، قبل أن يواجه الإسماعيلي في الـ 24 من نفس الشهر.

القمة النارية المنتظرة بين الزمالك والأهلي ستقام في الـ 28 من شهر يوليو المقبل على ملعب برج العرب.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في مباراتي الدوري من هنا

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